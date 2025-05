Criminosos são presos com veículo furtado e placas adulteradas no Pq. Rincão em Cotia

O veículo, que ostentava diferentes placas dianteira e traseira, havia sido furtado no dia 9 de abril deste ano

Foto: PMSP

A Polícia Militar (PM) prendeu, na segunda-feira (19), dois criminosos que estavam em um carro furtado e com as placas adulteradas no Parque Rincão, em Cotia.

O veículo, que ostentava diferentes placas dianteira e traseira, havia sido furtado no dia 9 de abril deste ano.Os agentes do 5º Batalhão de Ações Especiais (BAEP) abordaram os dois indivíduos após avistarem um Ford Ka vermelho com o vidro traseiro quebrado e placas incompatíveis com o modelo do carro.Os criminosos foram flagrados desembarcando do automóvel na rua São Vicente e abordados em seguida. Com eles foram encontrados celulares e a chave do carro.Em consulta, foi constatado que um dos abordados possuía antecedentes por roubo e o outro por infração de trânsito. Ambos confessaram que seriam pagos para abandonar o veículo, cientes de sua origem ilícita.A dupla foi presa e conduzida ao Distrito Policial Central de Cotia, onde o delegado de plantão elaborou o boletim de ocorrência por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.O veículo foi recolhido ao pátio e os criminosos à cadeia pública.