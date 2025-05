Utilitário tomba na Raposo Tavares em Cotia nesta quinta-feira

Acidente ocorreu no período da manhã; ninguém ficou ferido

Foto: Artesp

Um utilitário tombou e interditou a Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Cotia, na manhã desta quinta-feira (29).

Conforme a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu às 10h30, no quilômetro 26 da pista sentido interior. Não houve vítimas.Ainda segundo a Artesp, foram registrados dois quilômetros de congestionamento, do km 25 ao km 27.Houve bloqueio total das pistas. A ocorrência foi concluída cerca de 40 minutos depois.