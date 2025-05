Atenção empreendedores: Cotia terá cursos gratuitos para quem busca impulsionar o seu negócio

As inscrições são on-line e as vagas são limitadas; saiba mais

Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para cursos de capacitação gratuitos que serão ministrados pelo Sebrae por meio de uma parceria com a Secretaria de Indústria, Comércio e Empreendedorismo de Cotia, que acontecerão em junho e julho.

As inscrições são on-line [veja links abaixo] e as vagas são limitadas.Entre os cursos estão ‘Faça suas vendas decolarem’ que trará técnicas de vendas e divulgação para atrair o público-alvo do negócio. O curso tem duração de quatro horas e acontecerá no dia 10 de junho.Também estão abertas as inscrições para o curso ‘Faça digital – Fotos e vídeos para o seu negócio’. No advento das redes sociais e nas relações digitais, a capacitação é indispensável para quem quer aprender a criar conteúdos de mídia que reverberem em crescimento do seu negócio e da sua marca. Este curso será no dia 11 de junho.Já entre os dias 21 e 24 de julho acontecerá o curso ‘Turbine o seu negócio’. Serão quatro dias de aprendizado para quem quer mudar o jogo do seu empreendimento. Serão abordados: comportamento empreendedor, fluxo de caixa, formação do preço de venda e marketing estratégico.Inscrições para cursos SebraeLink de inscrição: https://forms.office.com/r/XxkBGA3Lvj Data do curso: 10 de junhoHorário: das 18h às 22hLocal: Auditório do Centro Integrado Tributário (CIT)Endereço: Av. Benedito Isaac Pires, 35 – 5ª andar, Parque Dom HenriqueLink de inscrição: https://forms.office.com/r/w4kHjwXU9h Data do curso: 11 de junhoHorário: das 18h às 22hLocal: Auditório do Centro Integrado Tributário (CIT)Endereço: Av. Benedito Isaac Pires, 35 – 5ª andar, Parque Dom HenriqueLink de inscrição: https://forms.office.com/r/5CNmpUwhx8 Data do curso: de 21 a 24 de julhoHorário: das 9h às 13hLocal: Auditório da Secretaria de ComunicaçãoEndereço: Av. Jorge Caixe, 306 A – 3º andar (ao lado da antiga Procotia)