Motociclista morre ao ser atingido por carro na contramão na Estrada da Roselândia

Motorista perdeu o controle da direção e colidiu frontalmente com a moto; vítima fatal completaria 24 anos daqui a duas semanas

Imagem compartilhada nas redes sociais

Um motociclista, de 23 anos, morreu ao ser atingido por um veículo que estava na contramão na Estrada da Roselândia (Rodovia Nelson Transchesi), em Cotia. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (28) no km 39,9. O motorista foi socorrido em estado grave.

Segundo a concessionária que administra o trecho, o automóvel Onix trafegava na rodovia sentido norte. Ao acessar um ponto de curva, o motorista perdeu o controle da direção, invadindo a contramão. O veículo colidiu frontalmente com a moto que trafegava no sentido sul.Na sequência, ainda de acordo com a concessionária, o Onix rodou na via e colidiu de forma transversal com um T-Cross, que apesar de frear, foi atingido. O Onix ainda se chocou com a defensa metálica.A vítima fatal, que completaria 24 anos daqui a duas semanas, se chamava João Victor Souza dos Santos e era natural de Itapevi.