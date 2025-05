Plano de atentado em show de Lady Gaga: Cotia e VGP são alvos de operação da polícia

Quadrilha atuava na internet, cooptando pessoas para cometer crimes e transmiti-los ao vivo; show da cantora americana reuniu 2,1 milhões de pessoas no RJ

Lady Gaga. Foto: Reprodução / Instagram

As cidades de Cotia e Vargem Grande Paulista foram alvos de uma operação da Polícia Civil que visou impedir um ataque com explosivos improvisados no show da cantora americana Lady Gaga, que reuniu 2,1 milhões de pessoas na praia de Copacabana (RJ), na noite de sábado (3).

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos dois municípios, ondeO material será periciado e as investigações seguem para, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.O alvo foi umaUm homem apontado como líder do plano foi preso no Rio Grande do Sul.O grupo, segundo a polícia,Além de Cotia e Vargem Grande, as cidades de São Vicente, no Litoral Paulista, Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias e Macaé, no estado do Rio, São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, e Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso, também foram alvos da operação, chamada de Fake Monster (falsos monstros, em inglês), referência à forma como Lady Gaga chama os fãs dela, little monsters (monstrinhos).Participaram da ação policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav), da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) e da 19ª Delegacia de Polícia, em conjunto com o Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). As diligências contaram também com a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da polícia do Rio.