Atleta de Cotia, Lucas Martins vence corrida de 75 km de montanha no RJ

A prova aconteceu entre os dias 1 e 4 de maio nas distâncias de 12, 21, 42, 75 e 100 km, além do desafio 42km + 21 km. O evento teve apoio do Governo do Rio, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.Os percursos foram atualizados para a edição de 2025, oferecendo novas experiências pelas trilhas de Penedo e pela Serrinha do Alambari, que são cercadas pela Mata Atlântica preservada, riachos, pontes e o visual de cachoeiras com chegada no centro de Penedo.