Raposo Tavares registra acidente envolvendo ônibus nesta quarta-feira em Cotia

Ocorrência foi registrada na altura do km 38

Imagem: Reprodução

Um acidente envolvendo um ônibus e ao menos dois carros interdita uma faixa da rodovia Raposo Tavares, no sentido capital, no início da noite desta quarta-feira (21).





(Matéria em atualização)

A ocorrência foi registrada na altura do km 38, em Cotia, por volta das 17h30.No momento do acidente, havia pelo menos dois quilômetros de congestionamento.Cotia e Cia apura mais informações com a CCR Sorocabana, concessionária responsável pelo trecho.