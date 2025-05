Raposo Tavares passa por manutenção nesta semana e tem interdição parcial em Cotia

Devido às obras, concessionária indica que seja feito o planejamento da viagem com antecedência sempre que possível

Rodovia Raposo Tavares em Cotia. Foto: Arquivos / Cotia e Cia

A rodovia Raposo Tavares, no trecho de Cotia, passa por manutenção nesta semana (de 26 a 30 de maio). As obras serão realizadas entre os kms 22 e 34, entre 7h e 17h, em ambos os sentidos, de acordo com a Ecovias Raposo Castello, concessionária responsável pelo trecho.

Segundo a concessionária, a interdição se faz necessária para a remoção e implantação de defensa metálica., disse a Ecovias., completou.