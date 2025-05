DJs de Cotia são homenageados por ações culturais, legado e protagonismo no meio musical

O Festival Deejay’s Celebration Origens Cotia aconteceu no dia 9 de março, na Praça da Matriz, centro da cidade. Na ocasião, 17 DJs de Cotia e de outras cidades da região passaram pelo palco e fizeram suas performances nos toca-discos, marcando assim a construção e a continuidade dessa vertente cultural artística, dentro e fora do município.

Durante a entrega da homenagem, Simmone agradeceu aos organizadores da congada, pelo espaço cedido, ao vice-prefeito Paulinho Lenha (PDT), que estava ao seu lado no palco, e também ao secretário de Cultura do município, Pedro Peixoto.A homenagem entregue aos DJs foi um disco, com o rosto de cada um deles, feito com pintura em stencil.