Acidente grave entre dois veículos na Bunjiro Nakao deixa 4 vítimas em Ibiúna

Ocorrência foi registrada na noite deste domingo (25)

Imagem: Artesp

A rodovia Bunjiro Nakao (SP-250) registrou, na noite deste domingo (25), um acidente grave envolvendo dois veículos no km 78, trecho de Ibiúna.

Segundo a concessionária responsável pelo trecho da rodovia, o acidente deixou quatro vítimas, sendo duas em estado grave e duas com ferimentos moderados.De acordo com a concessionária, houve uma colisão frontal entre os dois carros. Os motivos do acidente não foram esclarecidos. Não há atualização sobre o estado de saúde das vítimas.Os veículos foram removidos para a Delegacia de Ibiúna, onde o caso foi registrado.