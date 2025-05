Motorista de aplicativo é morto a tiros ao tentar impedir assalto em Carapicuíba

Motorista atropelou o criminoso que estava em uma moto, mas foi perseguido e baleado em seguida; prefeitura lamentou o ocorrido

Imagem: G1

Um motorista de aplicativo foi morto ao tentar impedir um assalto em Carapicuíba, na terça-feira (29).

De acordo com reportagem do G1, o motorista estava próximo ao Colégio Toufic Joulian quando percebeu que um motociclista estava realizando um assalto. Ele deu marcha à ré e atropelou o suspeito.Após o atropelamento, o motorista fugiu, mas foi perseguido pelo motociclista, que efetuou diversos disparos contra ele. A vítima, segundo a reportagem, conseguiu dirigir até a Avenida Inocêncio Seráfico, onde desmaiou.Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Geral da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. A perícia foi acionada, e o caso foi registrado como roubo a transeunte seguido de homicídio, no 1º Distrito Policial de Carapicuíba.Em nota, a Prefeitura de Carapicuíba lamentou o ocorrido.