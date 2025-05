Prefeitura marca audiência pública para definir áreas de formações do Instituto Federal de Cotia

Reunião aberta ao público acontece na próxima terça-feira (27); saiba como participar

Instituto será instalado no antigo prédio da Europan, na região da Granja Viana. Foto: Reprodução

Está marcada para o dia 27 de maio de 2025 (terça-feira), das 19h às 22h, a 1ª audiência pública do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP), em parceria com a Prefeitura de Cotia, com o objetivo de levantar dados, eixos tecnológicos e cursos que serão ofertados no campus de Cotia.

A reunião é aberta ao público interessado em contribuir com esta etapa de implantação do IFSP de Cotia e acontecerá no auditório da Secretaria de Educação (rua Jorge Caixe, 306A, 1º andar, bairro do Portão.O credenciamento dos participantes começará às 18h30 e estão previstas, ainda, novas reuniões públicas nos meses de junho e julho deste ano para que as áreas de formações implantadas no Instituto Federal de Cotia estejam alinhadas às vocações socioeconômicas regionais e às demandas da comunidade.A expectativa é a de que o IFSP de Cotia seja instalado no prédio na antiga Europan, na região da Granja Viana.