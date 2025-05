Caminhão pega fogo em alça de acesso da Raposo Tavares em Cotia; VÍDEO

Acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (22)

Foto: Wilians Pitta

Um caminhão pegou fogo na alça de acesso do retorno do km 33 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia.





Segundo a Ecovias Raposo Castello, concessionária responsável pelo trecho, o caminhão colidiu contra uma defensa metálica no local, que levou ao incêndio do veículo.





As equipes da concessionária bloquearam um faixa no sentido Capital e, às 10h24, outra no sentido contrário.









Caminhão pega fogo em alça de acesso da Raposo Tavares em Cotia pic.twitter.com/BzcAanUqVY — Cotia e Cia (@CotiaeCia) May 22, 2025



Foi registrada uma vítima leve. Em reflexo ao acidente, há lentidão entre os kms 37 e 33 no sentido Capital.

O acidente foi registrado por volta das 9h50 desta quinta-feira (22).