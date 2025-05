Polícia Civil de Carapicuíba apreende 1,5 toneladas de maconha no interior de SP

Veículo estava carregado com 18,9 mil copos plásticos usados para disfarçar o entorpecente

Foto: SSP

Policiais civis do 1º Distrito Policial de Carapicuíba prenderam em flagrante um homem de 37 anos neste domingo (4), após interceptarem um caminhão na cidade de Botucatu, interior de São Paulo, que transportava 2.290 tijolos de maconha.

O veículo estava carregado com 18.900 copos plásticos usados para disfarçar o entorpecente.A prisão é resultado de uma investigação conduzida pela unidade, que já havia culminado na captura de outros traficantes e na apreensão de grandes quantidades de drogas.A equipe monitorava o deslocamento do caminhão desde o Paraná até a região metropolitana de São Paulo, onde a carga ilícita seria distribuída a outros criminosos. Ao perceber a aproximação dos policiais, o motorista teria alterado sua rota, o que antecipou a abordagem.Durante a vistoria no baú do caminhão, os policiais localizaram os tabletes de maconha entre os copos plásticos, que totalizaram 1,5 toneladas. O motorista foi conduzido à Delegacia Seccional de Botucatu, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.