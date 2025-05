PM morre em acidente ao fugir de assalto em Itapevi

Sargento, de 59 anos, colidiu com um veículo ao tentar escapar de criminosos na contramão

Foto: Divulgação / PMSP

Uma policial militar do Corpo de Bombeiros morreu em um acidente enquanto tentava fugir de assaltantes em Itapevi. A ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (4).

Durante a fuga, ela trafegava com sua moto pela contramão da rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi, quando na altura do km 33 colidiu de frente com um veículo.O resgate do SAMU prestou os primeiros socorros, porém, a sargento, de 59 anos, veio a óbito no local.A policial estava na reserva da Polícia Militar desde 2017, após servir por 30 anos no 18º grupamento de bombeiros.O caso está sob investigação do Distrito Policial de Itapevi, que utiliza imagens do acidente para identificar os criminosos envolvidos.