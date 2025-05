Após o Dia do Trabalho, saiba quando será o próximo feriado prolongado em Cotia

Com mais um feriado se passando, os trabalhadores já aguardam ansiosamente pelos próximos, planejando viagens ou merecido descanso

Foto: Pexels

No dia 1º de maio, celebrou-se o Dia do Trabalho em homenagem à histórica greve dos trabalhadores de Chicago no final do século XIX.

O fato de ter caído em uma quinta-feira permitiu que muitas empresas emendassem o feriado, proporcionando um prolongado fim de semana de quatro dias.Com mais um feriado se passando, os trabalhadores já aguardam ansiosamente pelos próximos, planejando viagens ou merecido descanso.O próximo feriado nacional de 2025 será a Independência do Brasil, no dia 7 de setembro.Já o próximo feriado estadual será no dia 9 de julho (Revolução Constitucionalista de 1932, considerada a data magna do Estado de São Paulo), que cairá numa quarta-feira.No entanto, no dia 19 de junho, é celebrado Corpus Christi, data que apesar de ser ponto facultativo, não sendo considerada feriado nacional, é decretado feriado municipal em muitas cidades.A resposta é sim!De acordo com decreto municipal, o feriado de Corpus Christi será emendado com a sexta-feira, dia 20, ponto facultativo na cidade.