Governo de SP inaugura nova estação de trem em Itapevi

A previsão é que 2,1 mil passageiros passem pelo local diariamente; inauguração contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas

Foto: Governo de SP

A nova Estação Ambuitá da Linha 8-Diamante foi oficialmente entregue à população de Itapevi nesta segunda-feira (5), com a presença do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito Marcos Godoy, Teco.

Desde o dia 4 de abril, o terminal opera em regime de operação assistida pela ViaMobilidade, que pertence a Motiva (antiga CCR), oferecendo mais uma alternativa de mobilidade urbana aos moradores da região., afirmou o governador Tarcísio de Freitas.A reativação da estação atende a uma antiga reivindicação dos bairros Ambuitá, Amador Bueno e Jardim Santa Rita. As obras da nova estação começaram em abril de 2024 e representam um investimento de R$ 26,5 milhões. Localizada na Estrada de Araçariguama, 110, a estação ocupa o mesmo endereço onde funcionava a antiga unidade, desativada e demolida em 2010., destacou o prefeito Marcos Godoy, Teco (Podemos).A previsão é que 2,1 mil passageiros passem pelo local diariamente – uma média mensal de 65 mil usuários.