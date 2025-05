Motociclista é baleado no braço ao fugir de assalto na Bunjiro Nakao

Crime aconteceu na tarde deste domingo (4) no km 53 da rodovia

Caso foi registrado no 1º DP de Cotia. Foto: Google Street Views

Um motociclista, de 18 anos, foi baleado no braço ao fugir de um assalto na rodovia Bunjiro Nakao. O crime aconteceu na tarde deste domingo (4) no km 53, trecho que pertence a Cotia.

Segundo relato na delegacia, a vítima transitava com sua moto pela via quando foi surpreendida por dois homens que estavam a pé. Os suspeitos tentaram segurar a vítima, que conseguiu escapar.No entanto, ao se desvencilhar e fugir dos criminosos, o jovem foi atingido por um disparo de arma de fogo. O tiro acertou em seu braço esquerdo.Ainda de acordo com a ocorrência, ele foi socorrido até um PS de Vargem Grande Paulista por um motorista que passava pelo local. O estado de saúde dele não foi divulgado.O caso foi registrado como tentativa de roubo no 1º DP de Cotia, em Caucaia do Alto.