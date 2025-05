Descontos em troca de CPF na farmácia ? Procon-SP consulta população até 2 de junho

Levantamento aborda sobre conhecimento e hábitos dos consumidores a respeito da venda de medicamentos







A iniciativa tem como objetivo reunir informações para embasar estudos técnicos, ações educativas e orientações práticas voltadas à proteção do consumidor. Os dados também ajudarão a formular políticas públicas mais eficazes no setor de medicamentos e na garantia de maior transparência sobre o uso de informações pessoais. O formulário está disponível na capa do site oficial do Procon-SP: https://www.procon.sp.gov.br/



O questionário investiga, por exemplo, onde o consumidor costuma comprar remédios — se em farmácias físicas de grandes redes, drogarias independentes ou pela internet — e quais os fatores que influenciam essa decisão, como atendimento, confiança, preço, praticidade e reputação da loja. A comparação entre as vantagens percebidas nos ambientes físico e digital é um dos pontos centrais da pesquisa.



Outro aspecto abordado é o impacto da publicidade no comportamento de compra. A pesquisa pergunta se o consumidor acredita que propagandas de medicamentos incentivam a automedicação e como isso afeta suas escolhas, especialmente no caso de remédios isentos de prescrição médica.



Além dos hábitos de consumo e da relação com descontos vinculados ao fornecimento de CPF, o levantamento traz perguntas sobre o grau de conhecimento dos consumidores em relação ao uso desses dados pelas farmácias. A intenção é verificar se há clareza quanto ao destino dessas informações e se o consumidor sente que tem controle e entendimento sobre sua própria privacidade.



Por fim, a pesquisa traça o perfil dos respondentes, com perguntas sobre faixa etária, nível de renda e local de residência — capital, interior, litoral ou Grande São Paulo — o que permitirá ao Procon-SP identificar diferenças regionais e sociais no comportamento de compra de medicamentos. Todas as respostas são confidenciais e servirão exclusivamente para fins de análise e elaboração de ações de proteção e defesa do consumidor.



Além do levantamento sobre hábitos e comportamento dos consumidores, o Procon-SP também está realizando o levantamento de preços de um conjunto de medicações em lojas físicas e on-line para comparativo de valores.



Você costuma informar seu CPF na farmácia para conseguir descontos? Já deixou de comprar um medicamento por causa do preço? E sabia que a maioria dos remédios tem um valor máximo regulado por lei? Essas são algumas perguntas levantadas pela nova consulta pesquisa virtual do Procon-SP, que busca entender como os consumidores se comportam na hora de comprar medicamentos e o quanto estão atentos ao uso de seus dados pessoais. A pesquisa está disponível online até 2 de junho.