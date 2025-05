Juiz manda soltar homem preso com mais de 700 pedras de crack em Cotia

Defesa alegou que o preso era primário, tinha residência fixa e trabalho formal lícito; veja a reportagem

Foto: Reprodução / TJSP

O juiz André Luiz da Silva da Cunha, da Vara Criminal de Cotia, expediu alvará de soltura para um homem que foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM) com 722 porções de crack. A prisão aconteceu no dia 30 de abril de 2025 no Jardim Nova Coimbra.

Segundo a denúncia do Ministério Público (MP), o acusado operava como agente do tráfico na região conhecida como Morro do Macaco e armazenava as drogas em sua própria residência. Além dos entorpecentes, os agentes da GCM encontraram embalagens de alumínio e uma quantia de R$ 601 em espécie.O advogado de defesa do acusado, Lucas Anselmo Domingues, alegou que o preso era primário, tinha residência fixa e trabalho formal lícito.O advogado entrou com pedido de revogação de prisão preventiva. A Vara Criminal de Cotia, por sua vez, concordou e revogou a prisão do acusado no último dia 20, vindo a expedir o alvará de soltura nesta quarta-feira (21).O réu, agora, responderá o processo em liberdade.