Agora é lei! Mães de natimortos ou com óbito fetal terão leitos separados em Cotia

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), sancionou a Lei 2.378/25 que garante leitos separados – tanto em unidades de saúde públicas quanto privadas da cidade – às mães de natimortos ou com óbito fetal.

“Ao perder um bebê, a mãe enfrenta, além da dor do luto, a falta de acolhimento nos hospitais e maternidades ao ficar internada no mesmo quarto em que estão as mães com seus bebês recém-nascidos, gerando, assim, mais abalo psicológico a ela”, justifica Luisão.



Para minimizar os traumas, a lei garante acompanhamento psicológico para essas mulheres e permite a presença de um acompanhante durante o período de internação.