Homem briga em clínica de reabilitação, volta para casa e desaparece em Jandira

Elias Lopes, 36, saiu de casa no dia 17 de maio e não foi mais visto

Elias Lopes segue desaparecido. Foto: Arquivo pessoal











Veja na foto abaixo os contatos caso alguém saiba do paradeiro dele.

Um homem, de 36 anos, está desaparecido desde o dia 17 de maio em Jandira. Elias Pereira Lopes estava internado em uma clínica de reabilitação, já que tem problemas com alcoolismo, mas havia brigado na instituição.Segundo o Boletim de Ocorrência, registrado por uma tia de Elias, após a briga ele fugiu do local e teria passado a noite em uma mata. Dias depois, de acordo com o BO, ele foi encontrado e encaminhado para um hospital, já que estava com lesões na cabeça, devido à briga.Depois de retornar do hospital, a tia de Elias conta que ele saía de casa por algumas vezes e ficava vagando pelo bairro onde mora. Mas sempre voltava para casa. No entanto, no último dia 17, ele saiu e não foi mais visto.Elias trajava as mesmas vestimentas da foto em destaque, além de uma calça cinza e tênis.