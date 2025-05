Cotia registra maior número de furtos no 1º trimestre da história; roubos tiveram queda

Dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de SP na quarta-feira (30); confira

Foto: PMSP

A cidade de Cotia registrou o maior número de furtos no 1º trimestre de 2025 desde o início da série histórica, iniciada em 2001 pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Com 658 furtos em janeiro, fevereiro e março deste ano, o município superou o número de casos registrados em 2023, 605, até então a maior marca registrada.O menor número de furtos da série foi em 2016, com 308 casos. Em comparação com o trimestre do ano anterior, 2024, houve aumento de 16%.Os dados foram divulgados no início da noite de quarta-feira (30). A SSP categoriza os registros de furtos em duas principais modalidades nos dados estatísticos disponíveis:Furto - outros: abrange todos os demais tipos de furtos, como furtos de celulares, bolsas, objetos pessoais e bens diversos, também sem o uso de violência.Furto de veículos: envolve a subtração de automóveis, motocicletas e outros veículos sem o uso de violência ou ameaça.O levantamento desta reportagem levou em conta a categoria: furto - outros. No caso de furtos de veículos, houve um leve aumento: de 118, no 1º trimestre de 2024, para 121 neste ano.Cotia e Cia pediu um posicionamento para a Secretaria Municipal de Segurança Pública nesta sexta-feira (2) e aguarda retorno.O número de crimes violentos contra a vida aumentou em Cotia no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado.Entre janeiro e março deste ano, a cidade registrou 4 casos de homicídio doloso; no mesmo período de 2024, foram 3 ocorrências.Os casos de estupro diminuíram em Cotia, de 26 para 18; os registros de estupro de vulnerável diminuíram de 20 para 12.Os roubos em geral também apresentaram queda no primeiro trimestre de 2025, de 270 para 239 – uma redução de 11,4%.O número de roubos de carga foi o mesmo: 24; roubo de veículos diminuiu de 108, em 2024, para 77, em 2025 – uma queda de 28,7%.