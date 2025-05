Sem previsão de chuva, Cotia terá manhãs frias e tardes mais quentes no final de semana

Devido à baixa nebulosidade noturna, as manhãs seguem frias, com temperaturas mínimas ainda baixas ao amanhecer

Foto: Vagner Santos

A intensa massa de ar frio polar que vinha atuando sobre o Brasil começa a se afastar, o que vai permitir a elevação das temperaturas em grande parte da região Sudeste nos próximos dias.





No entanto, devido à baixa nebulosidade noturna, as manhãs seguem frias, com temperaturas mínimas ainda baixas ao amanhecer.



PREVISÃO PARA COTIA



A previsão do tempo neste final de semana para Cotia indica sol com aumento de nuvens à tarde, mas sem previsão de chuva.



As temperaturas vão variar entre 14°C (mínima) e 24°C (máxima). A umidade relativa do ar oscila entre 57% e 94%, mantendo o clima seco durante parte do dia — característica típica do outono.

Nas cidades da Região Metropolitana de São Paulo, o aquecimento será mais perceptível durante as tardes, que já ficam mais quentes a partir desta sexta-feira (2).