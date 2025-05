Cotia realiza Dia D de vacinação contra gripe neste sábado; veja público-alvo

Ação será realizada em UBSs, além do drive-thru e do posto de vacinação que estarão montados na região da Prefeitura

Foto: Secom

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Saúde, realiza a mobilização ‘Dia D’ para vacinação contra a influenza.



Dia D Vacinação contra a Gripe



Dia 10 de maio de 2025 – sábado



Das 8h às 17h



Onde se vacinar:



UBSs Assa e Caucaia do Alto



Drive-thru: recinto de eventos em frente à Prefeitura (av. Prof. Manoel José Pedroso, 1147, Jardim Nomura) – apenas pessoas de carro



Posto de vacinação: Secretaria da Saúde, ao lado da Prefeitura



Apresentar documento oficial com foto com CPF ou cartão do SUS. No caso de crianças é obrigatório apresentar a caderneta de vacinas



*Somente público prioritário da campanha

Serão atendidas pessoas que fazem parte do grupo prioritário [veja abaixo], das 8h às 17h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Assa, Caucaia do Alto, além do drive-thru e do posto de vacinação que estarão montados em frente e ao lado da Prefeitura, respectivamente.Para receber o imunizante é preciso apresentar documento oficial com foto, CPF ou cartão do SUS. No caso das crianças, é obrigatório apresentar a caderneta de vacinação.Fazem parte do público-alvo de rotina: 60+, gestantes, crianças com idade entre seis meses e cinco anos, 11 meses e 29 dias, população indígena (crianças de seis meses a menores de nove anos) e crianças com comorbidades menores de nove anos.Também estão sendo vacinadas pessoas do público-alvo especial: Puérperas (mulheres no período de até 45 dias após o parto (comprovar com certidão de nascimento, cartão da gestante, documento da maternidade); Povos indígenas, Quilombolas, Pessoas em situação de rua, Trabalhador da saúde, Professores e trabalhadores de instituição de ensino (básico ao superior), Profissionais das forças de segurança e salvamento, Profissionais das forças armadas, Pessoas com deficiência permanente, Caminhoneiros, Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário para passageiros urbano e de longo percurso, Trabalhadores portuários, Trabalhadores dos correios, Privados de liberdade e funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.