Frente fria traz chuva e muda o tempo em Cotia; veja a previsão para os próximos dias

Foto: Vagner Santos

Depois de vários dias ensolarados e com baixa umidade no ar, a cidade de Cotia e parte da região da Grande São Paulo começaram a ver as mudanças no tempo nesta quinta-feira (22).





Quinta-feira (22): mínima de 16°C e a máxima não supera os 23°C

Sexta-feira (23): mínima de 15°C e a máxima não supera os 21°C

Sábado (24): mínima de 15°C e a máxima prevista é de 23°C

Domingo (25): mínima de 14°C e a máxima prevista é de 26°C

A passagem de uma frente fria pelo litoral paulista trouxe mais umidade para a região, estimulando a formação de muitas nuvens.De acordo com o Climatempo, o dia começou com muitas nuvens, névoa úmida e termômetros marcando em média 16°C em Cotia.Nesta tarde, uma pancada de chuva atingiu Cotia e, ao longo do período, a temperatura não deve subir muito por conta da nebulosidade.