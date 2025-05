Com estação em São Roque, governo lança projeto de trem que ligará Sorocaba até SP

Trajeto, de aproximadamente 100 quilômetros, deverá ser percorrido em apenas 60 minutos; veja as estações previstas do projeto

Foto: Governo de SP

O projeto do Trem Intercidades (TIC) Eixo Oeste foi lançado nesta semana. A etapa inicial de consulta pública permite a avaliação das primeiras informações sobre o projeto de trens regionais para a região oeste da capital.

A iniciativa prevê a conexão ferroviária entre a capital paulista e o município de Sorocaba, com investimento estimado em cerca de R$ 12 bilhões. O trajeto, de aproximadamente 100 quilômetros, deverá ser percorrido em apenas 60 minutos.De acordo com o site Metrô CPTM, na região de Sorocaba, considerada o “Km 0” do projeto, estão previstas duas estações: Sorocaba e Brigadeiro Tobias.Na região de Alumínio e Mairinque estão previstas duas estações de mesmo nome atendendo as duas cidades.Já o trecho entre São Roque e Itapevi terão duas estações, de acordo com o site: Amador Bueno e São Roque.Segundo o edital, haverá um desvio da via férrea existente na região de Amador Bueno, em Itapevi. A nova linha segue paralela à Rodovia Castello Branco a partir do km 34,5 e vai até o km 26, nas proximidades da Praça dos Artistas, em Barueri. Esse novo trecho ferroviário terá cerca de 12 quilômetros.O Trem Intercidades Eixo Oeste prevê dois serviços distintos: o Serviço Expresso e o Serviço Parador, ampliando as opções de mobilidade para a população. Com tempo estimado de viagem de 1 hora, o trem representará uma economia de mais de 40% em relação ao trajeto de carro e de 50% na comparação com o transporte rodoviário por ônibus.O projeto inclui a modernização e construção de estações, a aquisição de nova frota e a integração com linhas de trens metropolitanos, metrô e o TIC Eixo Norte. A expectativa é de que o serviço atenda cerca de 50 mil passageiros por dia.