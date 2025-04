Homem mata assassino de esposa a facadas em Ibiúna

Ele teria reagido após também ser atingido por disparos; caso é investigado

Caso é investigado pela Delegacia de Ibiúna. Foto: Google Street Views

Um homem matou a facadas o assassino de sua esposa em Ibiúna na noite dessa quarta-feira (23).

Segundo a polícia, o agressor atirou nele e em sua companheira, mas ela acabou não resistindo. Não se sabe ainda a motivação do crime.De acordo com o jornal Cruzeiro do Sul, o homem foi encontrado no local com ferimentos. Mesmo sendo alvejado, ele conseguiu esfaquear o suspeito, que morreu no local.O caso está sendo investigado por meio de inquérito policial instaurado pela Delegacia de Ibiúna, que realiza diligências para esclarecer os fatos.Os objetos envolvidos foram apreendidos e encaminhados para perícia.Segundo o jornal, o caso foi registrado como legítima defesa, homicídio e localização de veículo.