Vídeo flagra colisão causada por carro na contramão no centro de Cotia; ASSISTA

Ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (23)

Imagens: Redes Sociais

Um vídeo, gravado por um aparelho celular, flagrou o momento em que um veículo que estava na contramão, no centro de Cotia, colidiu contra outro carro na noite desta quarta-feira (23).





Não há informações sobre feridos.



Pelas imagens, é possível ver o veículo, descendo pela contramão na rua Prof. José Barreto, atingindo um carro na rua Eng. Leon Psanquevich.



Após a colisão, o motorista faz o contorno e entra pela rua Benedito Lemos Leite, também pela contramão.



As imagens foram flagradas por um aluno da rede estadual que estava com seus colegas no ponto de ônibus.



Cotia e Cia apurou que a ocorrência não foi registrada na delegacia. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública de Cotia não retornou o nosso contato.



Veja o vídeo abaixo: