Polícia prende suspeito de matar esposa a facadas em Barueri

Segundo a investigação, ele cometeu o crime por não aceitar o fim do relacionamento

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Guilherme Tadeu Silva De Oliveira Maia, suspeito de matar sua companheira, Thamyres Araujo Oliveira Maia, em Barueri, foi preso pela polícia neste sábado (26), em Praia Grande, no litoral sul paulista.

Questionado sobre o motivo de estar ali, confessou que teve uma briga com a esposa na quarta-feira (23), desferiu facadas nela e fugiu. Segundo a investigação, ele cometeu o crime por não aceitar o fim do relacionamento.Thamyres foi assassinada com ao menos três facadas — uma no peito, outra no abdômen e uma no rosto.A Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo (SSP-SP) disse, em nota, que uma equipe da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri se deslocou até Praia Grande para cumprir o mandado de prisão temporária que havia contra o suspeito.Guilherme foi conduzido à Cadeia Pública de Carapicuíba (SP) e, o caso, registrado como captura de procurado.