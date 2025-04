Semana Santa: Quinta-feira é ponto facultativo em Cotia? Prefeitura responde

Por este motivo, muitos munícipes têm questionado se este ano também será como os anteriores, e a resposta foi publicada nesta quarta-feira (16) pela prefeitura.



Segundo o comunicado divulgado, amanhã não será ponto facultativo. Ou seja, o expediente seguirá normal em todas as repartições públicas da cidade. “O governo municipal esclarece que respeita a tradição e religião Católica, no entanto, manterá o expediente em todas as repartições públicas”, diz o texto.



Ainda de acordo com o comunicado, a medida se deve, principalmente, em função do atendimento aos alunos da rede municipal, “especialmente das crianças nas creches, enquanto suas mães trabalham”.



Além disso, segundo a prefeitura, a medida serve “para garantir o atendimento de mais de mil consultas e exames que já estão agendados na rede municipal de saúde”.



EXPEDIENTE SUSPENSO A PARTIR DE SEXTA



A prefeitura também ressaltou que o expediente municipal estará suspenso nos dias 18 (Sexta-feira Santa) e 21 (Tiradentes), quando funcionarão apenas os serviços essenciais: Guarda Civil Municipal (153), Prontos Atendimento (Parque São George e Caucaia do Alto), UPA Atalaia, Pronto-Socorro Infantil (PSI), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e Defesa Civil (199).



O expediente volta ao atendimento normal no dia 22/04 (terça-feira).



O que é Endoenças ?



A Quinta-feira Santa ou Quinta-feira de Endoenças (dores e temores) é a quinta feira, imediatamente, anterior à Sexta-feira da Paixão, da Semana Santa. Este dia marca o fim da Quaresma e o início do Tríduo Pascal na celebração, que relembra a última ceia do Senhor Jesus, o Cristo, com os doze Apóstolos.



Dentro dos ofícios do dia, adquire uma especial relevância simbólica, o lava-pés, realizado pelo sacerdote e no qual relembra o gesto realizado por Cristo antes da última ceia com seus apóstolos.



A chamada “última ceia” de Jesus, com os seus “shaberim”, foi um “kidush”, que precedeu a “Pêssach”, sendo realizado na quinta-feira.