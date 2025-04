Em Cotia, polícia apreende objetos de arte sacra furtados de igrejas

Operação ocorreu na quarta-feira (9) e foi realizada na propriedade de um decorador que prestava serviços para igrejas paulistas

Foto: G1

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu obras de arte sacras furtadas de igrejas do Estado em uma chácara em Cotia.

A operação ocorreu na quarta-feira (9) e foi realizada na propriedade de um decorador que prestava serviços para igrejas paulistas. As informações são do G1.De acordo com a reportagem, o suspeito também é proprietário de um apartamento em Higienópolis, na capital, que abrigava uma espécie de “museu particular desta arte”.Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ação é um desdobramento da operação realizada em 26 de fevereiro, quando os investigadores localizaram peças semelhantes em um apartamento no bairro da Consolação, na Capital. No local, foram encontrados 40 quadros, entre eles da família real brasileira, 17 castiçais, 20 imagens feitas em cerâmica e cinco batinas.O suspeito foi ouvido pela polícia e negou os furtos.