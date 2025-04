Rota Sorocabana: Governo diz que vai reduzir nº de pedágios após ‘demanda da população’

Tarcísio de Freitas afirmou que o contrato permite esses reajustes e que mantém diálogo “priorizando a segurança”

Foto: Governo de SP

O governo de São Paulo disse que vai reduzir a quantidade de pedágios previstos para as rodovias Raposo Tavares (SP-270), Castello Branco (SP-280), Castelinho (SP-075) e Dr. Celso Charuri (SPA-91/270), na cidade de Sorocaba, interior do estado. Ao invés de 13, serão 9 pórticos eletrônicos, conhecidos como ‘free flow’.

A medida, conforme o governo paulista, contempla o pedido da população e de lideranças locais. A revisão prevê a exclusão de 2 pórticos na Raposo Tavares, entre a Rodovia João Leme dos Santos (SP-264) e a Rodovia Dr. Celso Charuri, 1 pórtico na Rodovia Dr. Celso Charuri e 1 pórtico na Castelinho, entre a Rodovia Dr. Celso Charuri e Sorocaba., afirmou o governador Tarcísio de Freitas.O governo destacou, ainda, que o modelo que substitui as praças físicas pelo sistema de pedágio eletrônico free flow, continua em implementação., afirmou.Segundo o governo Tarcísio, a retirada dos pórticos inicialmente previstos — incluindo os localizados na Rodovia Celso Charuri, Castelinho e trechos da Raposo Tavares —, pontuou.A concessão da Rota Sorocabana representa um investimento de R$ 8,8 bilhões em 460 km de rodovias, visando beneficiar 17 municípios da região sudoeste do estado: Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Cotia, Ibiúna, Itu, Juquiá, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sorocaba, Tapiraí, Vargem Grande Paulista e Votorantim.Estão previstas obras de duplicação, implantação de faixas adicionais, novos dispositivos de acesso, viadutos, passarelas, acostamentos e pontos de ônibus.