Raposo Tavares registra 3 acidentes e trânsito fica caótico nesta quinta-feira (3)

Um dos acidentes, ocorrido no km 25, envolveu quatro caminhões e dois carros de passeio, resultando na interdição de duas faixas no sentido da capital paulista

Trânsito no km 31. Foto: Cotia e Cia

Três acidentes causam um congestionamento de vários quilômetros na Rodovia Raposo Tavares, no sentido São Paulo, no início da manhã desta quinta-feira (3) na altura de Cotia.



Além do engavetamento no km 25, um segundo acidente foi registrado no km 23, também em Cotia, intensificando o fluxo lento de veículos que tentam acessar a cidade de São Paulo.



Já no sentido interior, um caminhão invadiu a mureta de proteção que separa os dois lados da rodovia, deixando o trânsito lento na área do km 16. Uma faixa está interditada, mas o tráfego é lento no local apenas por causa da aproximação ao acidente.

