Acidentes na Raposo causam congestionamentos em vias municipais em Cotia; veja quais

Rodovia registrou três acidentes na manhã desta quinta-feira (3). O trânsito está lento desde o km 39

A Rodovia Raposo Tavares registrou três acidentes na manhã desta quinta-feira (3). Um ocorreu no km 25, outro no km 23 e o terceiro no km 16. Motoristas relatam que de Cotia até o Butantã está levando cerca de uma hora e meia. O trânsito está lento desde o km 39.







SOBRE OS ACIDENTES NA RAPOSO



Um dos acidentes, ocorrido no km 25, envolveu quatro caminhões e dois carros de passeio, resultando na interdição de duas faixas no sentido da capital paulista.



Além do engavetamento no km 25, um segundo acidente foi registrado no km 23, também em Cotia, intensificando o fluxo lento de veículos que tentam acessar a cidade de São Paulo.



Já no sentido interior, um caminhão invadiu a mureta de proteção que separa os dois lados da rodovia, deixando o trânsito lento na área do km 16. Uma faixa está interditada, mas o tráfego é lento no local apenas por causa da aproximação ao acidente.

Além do trânsito caótico na Raposo, os acidentes impactaram também algumas vias municipais de Cotia. Motoristas estão com dificuldades com congestionamentos nas ruas Bandeirantes, Pinhal e Jorge Caixe, além das avenidas Prof. Manoel José Pedroso, Odair Pacheco Pedroso e Estrada do Embu.Veja o mapa abaixo (print tirado às 8h21)