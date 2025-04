Por temerem acidentes, moradores pedem implantação de lombada em rua de Cotia

Um gato de um dos moradores morreu atropelado por um carro que passou em alta velocidade no local; veja o que disse a Setram

Pedido da instalação da lombada é para a entrada da Rua Santa Tereza. Foto: Reprodução

#FalaCidadão: Moradores da rua Santa Tereza, na Vila Monte Serrat, em Cotia, estão reivindicando a implantação de uma lombada na via, que fica ao lado do cartório.





Procurada pela reportagem, a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) informou que já fez a demarcação para instalação de um redutor de velocidade no local, "o que deve acontecer nos próximos dias".



Por ser uma via que fica ao final de uma descida, muitos motoristas acabam pegando embalo em alta velocidade ao passarem pelo local.Um gato de um dos moradores morreu após ser atropelado no local.O primeiro pedido para a implantação da lombada foi feito em setembro de 2024, por meio de protocolo. Mas não houve retorno.Os moradores também solicitaram a construção da lombada por meio da Ouvidoria do Município., diz trecho da solicitação na Ouvidoria.