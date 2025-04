Maio Amarelo: Região central de Cotia recebe ‘blitz educativa’ na próxima semana

Ação visa conscientizar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a responsabilidade de cada um por um trânsito com menos acidentes e mortes

Foto: Divulgação

Dentro da programação do Movimento Maio Amarelo, a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia realizará uma blitz educativa na quinta-feira (7 de maio), das 9h às 12h, na Praça Joaquim Nunes, na avenida Nossa Senhora de Fátima, s/nº, na Vila Monte Serrat, na região central.

O objetivo da ação é orientar e conscientizar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a responsabilidade de cada um por um trânsito com menos acidentes e mortes.Neste ano, o tema do movimento global é “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”. E a blitz contará com participação de parceiros da Setram, como: Detran SP, CCR Sorocabana, Uber, Observatório Nacional de Segurança Viária, Guarda Civil Municipal de Cotia, Demutrans de cidades vizinhas, além da Polícia Militar e do SAMU.De acordo com a Setram, a ação é puramente educativa, além de material com dicas de segurança que pode ser compartilhado e multiplicado por todas as pessoas que receberem, a ação visa despertar o senso de responsabilidade de todos com a segurança no trânsito. Os motociclistas que passarem pela blitz e não tiverem multa receberão uma antena corta pipa.Ao longo do mês, a Setram realizará outras ações e estará mobilizada em uma programação para reforçar a conscientização que impacta na redução de acidentes e de mortes. Também serão montados dois cenários físicos simulando acidentes para impactar a população sobre os riscos do desrespeito às leis de trânsito. Os cenários estarão montados na Praça Calil Nicolau, no centro de Cotia, e na avenida Professor Joaquim, Barreto, no Atalaia.