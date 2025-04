Prefeitura de Cotia faz alerta sobre golpe enviado por e-mail: “Não abram links”

Golpistas pedem para que usuários acessem um link sobre um suposto processo judicial

Imagem: Redes Sociais

A Prefeitura de Cotia publicou, nesta segunda-feira (28), um alerta sobre um golpe que estão enviando por e-mail em nome da administração municipal. O post foi feito nas redes sociais.



Em nota enviada ao Cotia e Cia, a prefeitura explicou que escritórios de contabilidade, além de pessoas físicas e advogados, têm recebido e-mails enviados com as palavras ‘Município de Cotia’ e ‘prefeitura municipal’ solicitando que a pessoa acesse um link para mais informações sobre um suposto processo judicial.



“A mensagem não é enviada pela Prefeitura e, por isso, a Administração Municipal fez uma postagem nas redes sociais para alertar a população. O acesso ao link enviado nestes e-mails e o fornecimento de dados podem causar prejuízos”, esclareceu.



“A Prefeitura de Cotia reforça o pedido para que as pessoas verifiquem a procedência das mensagens recebidas e não abram links enviados por remetentes desconhecidos”, completou.

