Governo de SP desapropria 29 imóveis para expansão da Linha 4-Amarela

Decreto prevê a desapropriação de 12,4 mil metros quadrados de área e é em sua maioria destinado à futura estação Chácara do Jockey

Foto: Márcia Alves / Metrô SP

O governo de São Paulo publicou nesta segunda-feira (28) a resolução SPI nº 021/2025, que declara de utilidade pública um total de 29 imóveis para implantação da extensão da Linha 4-Amarela de metrô até Taboão da Serra.

O decreto prevê a desapropriação de 12,4 mil metros quadrados de área e é em sua maioria destinado à futura estação Chácara do Jockey, que ficará localizada entre as estações Vila Sônia e Taboão da Serra.A desapropriação inclui imóveis na avenida Professor Francisco Morato e nas ruas Osíris Magalhães de Almeida e Francisco Marsan, próximo ao parque Chácara do Jockey, onde ficará a nova estação.A construção da Chácara do Jockey faz parte da extensão da Linha 4-Amarela, anunciada no início do mês pelo governo. O projeto deve ser inaugurado em 2028.