Cultura, tradição e fé: Romaria de Caucaia a Pirapora reúne milhares de pessoas; veja FOTOS

Foto: Anderson Fernandes / Cotia e Cia

Religiosidade, tradição, cultura e muita alegria marcaram os dias de Romaria de Caucaia do Alto a Pirapora do Bom Jesus, que aconteceu entre os dias 25 e 27 de abril.

O evento chegou a 82ª edição com a participação de fiéis peregrinos e de pessoas que apreciam a festa cultural que a programação traz para Cotia.Os peregrinos foram recepcionados, na Praça dos Romeiros, com shows de Elvis Nunes, Elaine Bragga, Nado & Kauan, artistas de Cotia, e um show com os sertanejos Mayck & Lyan.Além de ser uma manifestação religiosa, a Romaria de Caucaia é um importante evento cultural e, inclusive, faz parte do calendário oficial de eventos do município.A celebração é realizada pela Diocese de Osasco e pela Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição de Caucaia, com o apoio da Prefeitura de Cotia.A romaria contou com celebrações em Caucaia e no Santuário de Pirapora do Bom Jesus. Os romeiros participaram da peregrinação a pé, de bicicleta, de motocicleta, a cavalo, de charrete, de jipe/off-road, de máquina agrícola e de ônibus.fez a cobertura do evento. Veja abaixo as fotos: