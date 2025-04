Nova frente fria deve derrubar temperatura e trazer temporais para Cotia; veja a previsão

Previsão aponta mínima de até 15ºC na temperatura em Cotia neste final de semana

Foto: Climatempo

Vem aí uma frente fria que vai causar uma mudança muito grande nas condições do tempo em todo o estado de São Paulo. Além da chuva forte, o ar frio de origem polar que vem junto com esta frente fria vai derrubar a temperatura na Grande São Paulo, onde está Cotia.

As outras áreas do estado também vão sentir uma redução da temperatura, mas que não será tão acentuada como na região metropolitana, segundo informou o site Climatempo.De acordo com o portal, a queda da temperatura será bastante acentuada no fim de semana, quando as temperaturas máximas devem baixar para valores em torno dos 18°C e as mínimas, em torno de 15°C.Além da queda de temperaturas, a passagem desta forte frente fria deve causar chuva forte e volumosa em várias regiões do estado de São Paulo, incluindo Cotia.O mapa mostra a estimativa de volumes de chuva que devem ser acumulados entre os dias 3 e 6 de abril. Cidades da Grande São Paulo podem acumular de 50 mm a 100 mm.Segundo o Climatempo, a chuva forte na região começa a ocorrer na tarde e noite desta quinta-feira.Quinta-feira (3) - Mínima 19ºC / Máxima 28ºC - deve chover durante à tardeSexta-feira (4) - Mínima 18ºC / Máxima 23ºC - deve chover durante à tarde e à noiteSábado (5) - Mínima 15ºC / Máxima 18ºC - chuva diminui de intensidadeDomingo (6) - Mínima 15ºC / Máxima 20ºC - pancadas de chuva à tarde e à noite