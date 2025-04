Itapevi inaugura espaço de apoio para motoboys que fazem entregas na cidade

Espaço é equipado com copa, banheiro, assentos, micro-ondas, televisor, wi-fi e tomadas para carregamento de celulares

Foto: Prefeitura de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi inaugura, nesta terça-feira (8), o Moto Ponto, um espaço criado para dar suporte aos motoboys que aguardam chamados para entregas na cidade.

O novo espaço, que está localizado na Rua Cesário de Abreu, na viela de acesso à Rua Leopoldina de Camargo, é equipado com copa, banheiro, assentos, micro-ondas, televisor, wi-fi e tomadas para carregamento de celulares., destaca o prefeito de Itapevi, Marcos Godoy, o Teco (Podemos).Após a inauguração, a manutenção do local será realizada pela Prefeitura, em parceria com as principais empresas de fast food da região e dos próprios motoboys.