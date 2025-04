Guardas do Mato Grosso fazem intercâmbio em projetos da GCM de Cotia

Capacitação ocorreu em diferentes áreas, como violência doméstica, enfrentamento às drogas e corregedoria

Foto: Divulgação





Entre os dias 31 de março e 4 de abril de 2025, um grupo de seis guardas municipais de Lucas de Rio Verde, no estado do Mato Grosso, participou de capacitação com a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia sobre diversos programas e projetos realizados no município.





"Eles deixam a cidade de Cotia com a missão de serem multiplicadores do aprendizado absorvido de Cotia nas áreas de enfrentamento às drogas, à violência doméstica e à conduta dos agentes da corporação municipal de segurança", informou a prefeitura.



O grupo de guardas de Lucas de Rio Verde se dividiu em três turmas, cada uma permaneceu em um setor da GCM de Cotia: Corregedoria, Projeto Guardiã Maria da Penha (de enfrentamento à violência doméstica) e Projeto Educando de prevenção ao uso indevido de drogas e violência. Os guardas tiveram aulas práticas e estágios com direito à certificação.



O intercâmbio entre as duas corporações de segurança é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Cotia e a Prefeitura de Lucas de Rio Verde, com total apoio da Secretaria de Segurança Pública de Cotia, na pessoa do secretário GC Fabrício Dourado, do adjunto, GC Valdinei de Moraes, do comandante da GC, inspetor Fernando Fragoso, e da subcomandante, Isabel Casaçola.