Encontrada mulher com transtornos mentais que havia fugido de clínica em Cotia

Rosângela estava desaparecida há 11 dias, após ter fugido de uma instituição localizada na estrada da Barragem

Rosângela, 48, estava desaparecida há 11 dias. Foto: Reprodução

Uma mulher, de 48 anos, que estava desaparecida há 11 dias após ter fugido de uma clínica de reabilitação, em Cotia, foi encontrada na noite desta quinta-feira (24) na região do Jaguaré, zona oeste de São Paulo.

A informação foi confirmada pelojunto à família.Rosângela do Nascimento estava internada em uma instituição localizada na Estrada da Barragem, e acabou fugindo no dia 13 de abril, por volta das 5h30.Sua internação ocorreu em razão de diagnóstico médico de transtornos psicóticos, uso de substâncias psicoativas e outros problemas psiquiátricos.Ainda não se sabe como ela foi parar no Jaguaré.A família informou que ela está bem, apesar de um pouco debilitada.Rosângela está aos cuidados de sua filha, na cidade de Campinas, interior de São Paulo.