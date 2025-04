Cotia recebe apresentação gratuita de orquestra feminina neste domingo (13)

No repertório do grupo, músicas orquestrais e solos de piano e voz; apresentação será às 14h

Imagem: Divulgação

O Parque Cemucam, em Cotia, recebe a Orquestra Musicistas in Concert (Minc) para uma apresentação gratuita neste domingo, dia 13 de abril, às 14h. O grupo é formado por musicistas mulheres. No repertório, músicas orquestrais e solos de piano e voz.

A apresentação faz parte do projeto que está entre as iniciativas culturais premiadas por edital lançado pela Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia com recursos da Política Nacional Aldir Blanc.A apresentação será a primeira da Orquestra Minc em Cotia, no espaço aberto do Cemucam, ao lado da administração do parque.O objetivo da Minc é difundir a música orquestral e inspirar mulheres a tocarem diversos instrumentos.