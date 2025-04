GCMs de Cotia e VGP prendem dois ladrões de moto na estrada de Caucaia

Com eles foi apreendida uma arma de brinquedo

Foto divulgada pela Prefeitura de Vargem Grande Paulista

Agentes da Guarda Civil de Cotia e de Vargem Grande Paulista prenderam, na terça-feira (1º), dois ladrões que tentaram roubar uma moto nas proximidades do Condomínio Vila Rica, em Vargem Grande Paulista. Eles estavam com uma arma de brinquedo.

A dupla não obteve êxito no roubo e seguiu, a pé, para a estrada de Caucaia do Alto. Com posse das informações, a GCM de Vargem Grande Paulista e a GCM de Cotia se mobilizaram e realizaram diligências na região.Os criminosos foram localizados e abordados. Após serem reconhecidos pela vítima, eles receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Cotia, onde ficaram detidos.