Programação do aniversário de Cotia reuniu milhares de pessoas: “um dia memorável”

Aniversário de Cotia foi celebrado com diversas atividades gratuitas. “Uma emoção muito grande, uma festa linda para Cotia", avaliou Welington Formiga

Foto: Prefeitura de Cotia

“Um dia memorável”. Assim que a prefeitura de Cotia definiu o evento desta quarta-feira (2), que celebrou 169 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

A programação começou às 8h, com o hasteamento da bandeira e revista da Guarda Civil Municipal, e seguiu até à noite com diversas atividades que foram acompanhadas por milhares de pessoas.O ato solene, em frente à Prefeitura, contou com a presença do prefeito Welington Formiga e do comando da Guarda Civil Municipal. A Banda Sinfônica do Maestro Joel Pereira fez uma apresentação especial para os presentes.A programação teve ainda o ‘Movimente-se’ com diversas atividades livres e gratuitas na Praça da Matriz. A partir das 13h, a população começou a prestigiar os eventos no recinto em frente à Prefeitura.Distribuição de pipocas, algodão doce, brinquedos infláveis, praça de alimentação, show com artistas locais, passeio na Carreta Turma do Dogão e muita alegria deram o tom à festa de aniversário de Cotia., avaliou o prefeito Formiga.A festa terminou com o show do cantor Péricles que encantou o público. Antes, se apresentaram: Lenny Araújo, Grupo Sente a Vibe, Patrulha Canina, Amanda NegraSim, mágico Ossamá Sato, e Vim de Marte.