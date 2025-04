CPTM anuncia mudanças na operação neste final de semana

Alterações serão necessárias para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea

Foto: Governo de SP

Os passageiros que utilizam as linhas de trens da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas entre sábado (26) e domingo (27) para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.



Mudanças na circulação na estação da Luz



No sábado (26), das 10h30 às 22h30, a Linha 11-Coral utilizará a plataforma 4 da Luz tanto para embarque quanto para desembarque, e o Expresso Aeroporto permanecerá partindo da Estação Luz. No domingo, das 8h às 20h, o embarque e desembarque serão pela plataforma 3 da estação. O Expresso Aeroporto permanecerá chegando e partindo da Estação da Luz.



Essas mudanças na circulação são necessárias para que a CPTM realize uma remodelagem completa dos trilhos entre as Estações Palmeiras-Barra Funda e Luz, etapa fundamental do projeto de levar a Linha 11-Coral para a zona oeste da capital paulista.

No sábado, das 22h até o fim da operação comercial, No Serviço 710, o embarque e o desembarque no trecho Botujuru e Campo Limpo Paulista serão realizados por meio da plataforma 2.Na Linha 12-Safira, das 23h até o fim da operação, o embarque e desembarque entre as estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista ocorrem pela plataforma 1.No domingo, o Serviço 710 também terá alterações: durante toda a operação na Estação Palmeiras-Barra Funda, os trens partirão da plataforma 6 no sentido Jundiaí e na plataforma 7 no sentido Rio Grande da Serra.A Linha 12-Safira também terá mudanças: desde o início da operação até as 20h, o embarque e desembarque nas estações USP Leste, Comendador Ermelino e São Miguel Paulista ocorrem pela plataforma 1, e na Estação Engenheiro Manoel Feio serão pela plataforma 2.As obras acontecem para revitalização das vias, substituição de dormentes, levantamentos topográficos e remoção de vegetação ao lado das vias.Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.