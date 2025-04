Abril terá feriadão de 4 dias prolongados; saiba quando

A chance de ter quatro dias prolongados em um único mês não é algo que acontece com frequência

Foto: Pexels

Abril iniciou nesta terça-feira (1º) e promete ser um mês especial para aqueles que buscam momentos de descanso e lazer, pois contará com um feriadão de quatro dias prolongados.







É importante lembrar que a chance de ter quatro dias prolongados em um único mês não é algo que acontece com frequência.



VAMOS ÀS DATAS



No dia 18 de abril, comemora-se a Paixão de Cristo (Sexta-Feira Santa). Aproveitando esse feriado, é possível emendar com o final de semana e garantir três dias de descanso.



Além disso, logo em seguida, no dia 21 de abril, segunda-feira, será celebrado o feriado de Tiradentes, possibilitando mais um dia para curtir e relaxar.



Com essa sequência de feriados, abril se torna um mês muito atrativo para programar uma escapadinha de alguns dias, seja para descansar em casa, aproveitar a companhia da família ou realizar uma viagem para algum destino desejado.

Essa oportunidade proporcionará a muitos a chance de curtir momentos de tranquilidade e relaxamento, seja em família, com amigos ou até mesmo sozinho.