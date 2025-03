Thermas da Mata anuncia descontos de até 50% em ingressos para março e abril

Promoções são válidas para compras realizadas entre os dias 10 e 16 de março; saiba mais

Foto: Divulgação / Thermas da Mata

O Thermas da Mata, parque aquático localizado em Cotia, anunciou nesta segunda-feira (10) promoções exclusivas tanto para visitantes day users, quanto para associados Aqualover com descontos progressivos e benefícios adicionais.

As promoções fazem parte da Semana do Consumidor - de 10 a 16 de março - e oferecem até 50% de desconto em ingressos para este mês e para abril.Mas atenção:Para os associados Aqualover, há duas condições especiais. Clientes que fecharem novos contratos neste período ganharão 3 meses adicionais no plano. Já os associados com vencimento de contrato em março, que renovarem no mesmo período, também receberão 3 meses extras.Para os visitantes, o parque também oferece duas promoções. A primeira é o cupom "MARCO40", que garante 40% de desconto nos ingressos para visitas em março. A segunda é o cupom "ABRIL50", que proporciona 50% de desconto nos ingressos para o mês de abril.